Имущество бывшего вице-губернатора Алтайского края Кибардина оставили под арестом

Решение первой инстанции о наложении ареста на имущество Кибардина оставил без изменений Мосгорсуд Мосгорсуд не изменил решения первой инстанции об аресте имущества экс-зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина.
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