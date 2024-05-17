Усилия по «пересаживанию» Глобального Юга на американское топливо оказались безуспешными В соответствии с новыми правилами, установленными США в конце апреля, российские банковские учреждения получили разрешение на проведение операций в области энергетики.
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