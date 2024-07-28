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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Константин Богомолов вычеркнул свою бывшую девушку из жизни

Режиссер Константин Богомолов жестоко отомстил бывшей девушке. Сегодня Константин Богомолов, известный режиссер и муж популярной журналистки Ксении Собчак, имеет за плечами брак с актрисой Дарьей Мороз, с которой у него есть дочь.

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