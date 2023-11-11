Гороскоп от Анжелы Перл на 12 ноября 2023 года: кому сегодня стоит найти союзников и единомышленников ClickioГороскоп на 12 ноября, представленный Анжелой Перл, обещает весьма насыщенное начало дня, наполненное уверенностью и энтузиазмом.
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