Научиться всегда видеть ложь: Утопия? Ученые вскрыли фундаментальный изъян нашего «внутреннего полиграфа»

«Да я тебя насквозь вижу!» — сколько раз мы слышали или даже произносили эту фразу, будучи абсолютно уверенными в своей феноменальной проницательности? Стремление легко отличать правду от искусной выдумки старо как мир.
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