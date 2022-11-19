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Татьяна Тарасова: «Трусова – не фаворит этапа в Самаре. Никто не фаворит. Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала выделять фаворита этапа Гран-при России в Самаре.

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