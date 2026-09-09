Литературные чтения «Полтава»

Произведение, знакомое по школьной программе, прозвучит со сцены в исполнении Виктора Никитина. Для зрителей это возможно по-новому услышать знакомые строки, их ритм, паузы, интонационные переходы и пластику пушкинского слова.
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