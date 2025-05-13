Константинов сравнил угрозы коалиции желающих с «хвастовством дошкольников»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявления стран так называемой «коалиции желающих» о намерении ввести новые санкции против России, назвав такие угрозы хвастовством детей дошкольного возраста, передает РИА Новости.
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