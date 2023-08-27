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Ланс Стролл пошутил о переходе в теннис: «Не знаю, готов ли сражаться с Джоковичем и Алькарасом, надо поработать над бэкхендом»

Ранее появлялась информация о том, что канадец намерен завершить карьеру в «Ф-1» и профессионально заняться теннисом.

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