В США предложили донимавшим Вэнса сторонникам Украины пойти на фронт

Донимавшие вице-президента США Джей Ди Вэнса и его трехлетнюю дочь проукраинские протестующие должны отправиться на фронт на Украине, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин 9 марта в социальной сети X.
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