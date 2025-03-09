В США предложили донимавшим Вэнса сторонникам Украины пойти на фронт

Донимавшие вице-президента США Джей Ди Вэнса и его трехлетнюю дочь проукраинские протестующие должны отправиться на фронт на Украине, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин 9 марта в социальной сети X.