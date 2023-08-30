Парламентская газета

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NYT: Киев стремится быстрее получить F-16 из-за выборов на Западе

NYT: Киев стремится быстрее получить F-16 из-за выборов на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский спешит получить максимальное количество истребителей F-16 до выборов в европейских странах и США, поскольку итоги голосований могут привести к избранию новых лидеров, пишет 30 августа газета The New York Times.

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