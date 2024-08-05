В Ненецком автономном округе сотрудники полиции выявили мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок

С 30 июля по 2 августа текущего года на территории города Нарьян-Мара и посёлка Искателей сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу проведены профилактические рейды, в результате которых выявлены мигранты, осуществляющие незаконную трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок.