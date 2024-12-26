ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Может быть автор завсегдатай мишленовских ресторанов? В противном случае, я за "хозяюшек". Те, кто знает поднаготную ...Хозяюшки Настоящи...
  • Владимир Соколов
    эпоха дурных баб, а не сильных женщин))Кто взрастил поко...
  • Майя Majesty
    Хозяюшки Настоящи...

Муж на работе устает, а жена - нет. Почему бесполезно что-то доказывать

Муж на работе устает, а жена - нет. Почему бесполезно что-то доказывать

Апогеем всех дискуссий на тему, что указана в заголовке, стало интервью некоего Ивана Сухова, который "родил" 30 детей от нескольких женщин, которых он по неясной причине называет женами, хотя в нашей стране такой вариант супружеских отношений отсутствует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх