Муж на работе устает, а жена - нет. Почему бесполезно что-то доказывать

Апогеем всех дискуссий на тему, что указана в заголовке, стало интервью некоего Ивана Сухова, который "родил" 30 детей от нескольких женщин, которых он по неясной причине называет женами, хотя в нашей стране такой вариант супружеских отношений отсутствует.