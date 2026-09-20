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Царьград

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Сайт "Миротворец" добавил имя Ольги Демьяненко после её гибели

Сайт "Миротворец" добавил имя Ольги Демьяненко после её гибели

Ольга Демьяненко, член УИК из Херсонской области, погибла при атаке на автобус. Её имя появилось в базе "Миротворец" 20 сентября.

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