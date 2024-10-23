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Закон и Порядок

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Европа не для русских

Европа не для русских

Русофобия как общеевропейское явление Не стоит тешить себя иллюзиями, что все происходящее — это лишь самоуправство балтийских этнократий, не желающих признавать европейские нормы.

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