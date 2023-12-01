В России предложили ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Нечего тут опьянять народ мороженым! Минфин России подготовил проект распоряжения, в соответствии с которым крепость алкогольного мороженого и десертов не должна превышать крепость кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%.
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