«Сталин в небе»: как видение «вождя народов» изменило жизнь Элвиса Пресли

Весной 1965 года «король рок-н-ролла» Элвис Пресли переживал психологический и духовный кризис. Пик его славы остался позади, в мире поп-музыки вовсю гремела «битломания», а Пресли снимался во второсортных фильмах.
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