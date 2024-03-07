Обычно проблемы с бывшими женами упираются в материальное. Например, при разводе жена оставила мужа без квартиры.
Как научить бывшую жену разговаривать с собой уважительно?
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Владимир Соколов
😂 автор еще та дура))в её мире нет людей ,есть только она.
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12 час.
Natali Климова
Странная статья. Впервые слышу о такой "проблеме" Но есть другая, когда бывшая постоянно что то просит. Я понимаю так - оставили ребенка матери, значит будь добра справляйся . Не можешь - отдай мужу. И третье - не надо по старинке женить на себе мужиков с помощью живота, уже 21 век. Можно спокойно пожить 5 лет вместе, понять устраиваете вы друг друга или нет, а уж потом размножаться. Но в России почему то наоборот. Внезапное "я беременна" В любом фильме, в любой передаче одно и тоже. Знакомо до боли. Безграмотность и отсутствие контрацепции.
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9 час.
В
Воробей
Вы не учитываете некоторые очень коварные психологические явления, или феномены, которые типично активизируются только после рождения ребёнка, мы говорим конкретно о современном социуме западного типа. Потому, предлагаемая Вами стратегия испытательного срока, обычно вполне резонная, вполне может себя не оправдать, к сожалению. В общем, это принципиальная ошибка, записывать более 70% населения в категорию дурачков. Дурачков, максимум, 5%, на деле.
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26 мин.
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