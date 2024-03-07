Как научить бывшую жену разговаривать с собой уважительно?

Natali Климова

Странная статья. Впервые слышу о такой "проблеме" Но есть другая, когда бывшая постоянно что то просит. Я понимаю так - оставили ребенка матери, значит будь добра справляйся . Не можешь - отдай мужу. И третье - не надо по старинке женить на себе мужиков с помощью живота, уже 21 век. Можно спокойно пожить 5 лет вместе, понять устраиваете вы друг друга или нет, а уж потом размножаться. Но в России почему то наоборот. Внезапное "я беременна" В любом фильме, в любой передаче одно и тоже. Знакомо до боли. Безграмотность и отсутствие контрацепции.