Зарубежные переводы клиентов ВТБ в 2024 году могут превысить 200 млрд рублей

В 2024 году объем трансграничных переводов клиентов ВТБ превысит 200 млрд рублей. Это почти в пять раз больше показателей 2022 года, и втрое – 2021 года, следует из пресс-релиза банка, поступившего в редакцию Frank Media, где, в частности, утверждается, что якобы такое заявление сделал в рамках инвестфорума «Россия зовет» заместитель президента – председателя правления группы Георгий Горшков.