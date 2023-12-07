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Frank Media

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Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Кто такую ахинею несусветную сочиняет ? Не поленился ведь столько фуфла нарисовать !                            ...Что такое плавающ...
  • Vitya Ostap
    А толку в втб он не работаетВТБ предложил бан...
  • Вадим Скоробогатов
    А не надо с ними разговаривать...И будет вам счастье....Что делать, если ...

Зарубежные переводы клиентов ВТБ в 2024 году могут превысить 200 млрд рублей

Зарубежные переводы клиентов ВТБ в 2024 году могут превысить 200 млрд рублей

В 2024 году объем трансграничных переводов клиентов ВТБ превысит 200 млрд рублей. Это почти в пять раз больше показателей 2022 года, и втрое – 2021 года, следует из пресс-релиза банка, поступившего в редакцию Frank Media, где, в частности, утверждается, что якобы такое заявление сделал в рамках инвестфорума «Россия зовет» заместитель президента – председателя правления группы Георгий Горшков.

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