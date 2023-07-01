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ЕС поддержал свободу выражения мнений в связи с сожжением Корана в Швеции

ЕС поддержал свободу выражения мнений в связи с сожжением Корана в Швеции

Евросоюз продолжает выступать за свободу вероисповедания и выражения мнений, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, опубликованном 1 июля в связи с прошедшей в Швеции скандальной акцией с публичным сожжением Корана на официальном сайте.

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