ЕС поддержал свободу выражения мнений в связи с сожжением Корана в Швеции

Евросоюз продолжает выступать за свободу вероисповедания и выражения мнений, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, опубликованном 1 июля в связи с прошедшей в Швеции скандальной акцией с публичным сожжением Корана на официальном сайте.