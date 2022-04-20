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«Если вы не хотите жить, то…», – Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

«Если вы не хотите жить, то…», – Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Вика Цыганова сообщила, что стала жертвой домогательств. 58-летняя артистка уверяет, что много лет назад отказала в  близости самому Иосифу Кобзону, за что в дальнейшем сильно поплатилась.

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