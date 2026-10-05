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Калужские новости

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В лесах Калужской области пропал пенсионер с бородой и усами

В лесах Калужской области пропал пенсионер с бородой и усами

Евгений Можаров, 72 года, рост 170 см, худощавый, ушел в лес 4 октября и не вернулся. Был одет в зелено-коричневый камуфляж, синие резиновые сапоги и черную кепку, с темно-серой спортивной сумкой.

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