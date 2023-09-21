Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

Перемоги Зеленского За последние дня три. Поводы на поскакать:✔️ Дуда от встречи с Зеленским отказался;✔️ Лула де Сильва тоже свинтил пораньше и отказался от встречи;✔️ Выступить в конгрессе не дали;✔️ А вот аудит потраченных средств затребовали;✔️ В ООН на выступлении Зеленского зал полупустой;✔️ Признали, что удар по рынку в Константиновке нанесли украинцыХорошо пошло, кучно.