Перемоги Зеленского За последние дня три. Поводы на поскакать:✔️ Дуда от встречи с Зеленским отказался;✔️ Лула де Сильва тоже свинтил пораньше и отказался от встречи;✔️ Выступить в конгрессе не дали;✔️ А вот аудит потраченных средств затребовали;✔️ В ООН на выступлении Зеленского зал полупустой;✔️ Признали, что удар по рынку в Константиновке нанесли украинцыХорошо пошло, кучно.
Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
Комментарии
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Кошмар
Просто Польша уже не верит в победу ВСУ и чувствует их окончательный разгром. Потому и начала готовиться к вторжению на Украину. Причём, против России. Иначе, зачем ей срочно понадобились новые вооружения?
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Они весь старый хлам оружия выгодно продали хохлопидарам и теперь закупают себе новое вооружение. Выгодную аферу прокрутили.
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1 час.
Юрий Золотарев
Что, пшешня? Чтой-то "доходит"? Мозочков-то кот наплакал, но что-то прорезывается, да? Но перевооружение всё одно не поможет вашим мечтам "завалить" Московию! В России каждый второй - Иван Сусанин! Который поможет вам СДОХНУТЬ на болоте, если сунетесь в Россию!
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40 мин.
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