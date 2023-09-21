Медвежий угол

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Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

Перемоги Зеленского  За последние дня три. Поводы на поскакать:✔️  Дуда от встречи с Зеленским отказался;✔️  Лула де Сильва тоже свинтил пораньше и отказался от встречи;✔️  Выступить в конгрессе не дали;✔️  А вот аудит потраченных средств затребовали;✔️  В ООН на выступлении Зеленского зал полупустой;✔️  Признали, что удар по рынку в Константиновке нанесли украинцыХорошо пошло, кучно.

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Комментарии
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Кошмар
Просто Польша уже не верит в победу ВСУ и чувствует их окончательный разгром. Потому и начала готовиться к вторжению на Украину. Причём, против России.  Иначе, зачем ей срочно понадобились новые вооружения?
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Они весь старый хлам оружия выгодно продали хохлопидарам и теперь закупают себе новое вооружение. Выгодную аферу прокрутили.
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1 час.
Юрий Золотарев
Что, пшешня? Чтой-то &quot;доходит&quot;? Мозочков-то кот наплакал, но что-то прорезывается, да? Но перевооружение всё одно не поможет вашим мечтам &quot;завалить&quot; Московию! В России каждый второй - Иван Сусанин! Который поможет вам СДОХНУТЬ на болоте, если сунетесь в Россию!
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40 мин.

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