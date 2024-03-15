Аналитик Фиронов: объемы параллельного импорта китайских машин в РФ снизятся

Согласно заявлению доцента Московского политехнического университета Анатолия Фиронова, с 1 апреля 2024 года в России будет введен новый утилизационный сбор, что может привести к увеличению стоимости поставок китайских автомобилей.
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