Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Тиж-ж-ж-ж-ёлая  ж-ж-жизнь  у  наших  пенсионеров  !  По  1,5  миллионов  оставляют  в  булочной!УМВД: Жительница ...
  • Владимир Акулов
    Кругом  одни  жулики.В Подмосковье осу...
  • НС
    Предлагаю его связать и раз 50 столкнуть с высоты 1,5м на каменный пол.  И только потом он весь в синяках пусть предс...Толкнувшего девуш...

Аналитик Фиронов: объемы параллельного импорта китайских машин в РФ снизятся

Аналитик Фиронов: объемы параллельного импорта китайских машин в РФ снизятся

Согласно заявлению доцента Московского политехнического университета Анатолия Фиронова, с 1 апреля 2024 года в России будет введен новый утилизационный сбор, что может привести к увеличению стоимости поставок китайских автомобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх