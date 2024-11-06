Педиатр Кострицкая рассказала, чем грозят некоторые способы снижения температуры у детей

Когда у ребёнка поднимается температура, это становится поводом для беспокойства у родителей. Многие стараются сбить её как можно быстрее, используя разные методы, но некоторые из них могут быть вредными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии