Памфилова: свыше 12 млн DDoS-атак совершено на ресуры ЦИК

Известия/Дмитрий Коротаев Больше 12 миллионов DDoS-атак было совершено на ресурсы Центризбиркома России с начала избирательной кампании по выборам президента России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии