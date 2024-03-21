Генпрокуратура назвала смерть бизнесмена Олега Kана инсценированной

Представитель Генпрокуратуры (ГП) назвал фальсификацией информацию о смерти Олега Кана, известного как "крабовый король", которую представители рыбопромышленников Дальнего Востока озвучили в рамках резонансного иска.
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