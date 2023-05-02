Парламентская газета

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Платить онлайн за ЖКУ можно будет через аккаунт на «Госуслугах»

Платить онлайн за ЖКУ можно будет через аккаунт на «Госуслугах»

Россияне получили возможность в случае оплаты жилищно-коммунальных услуг (электричества и воды) с использованием сайтов снабжающих организаций использовать свои учетные данные с портала «Госуслуг», это упростит использование личного кабинета.

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