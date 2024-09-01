Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине ликвидировали боевика «Азова»*, родившегося на Аляске

На Украине ликвидировали боевика «Азова»*, родившегося на Аляске

Российский снайпер ликвидировал боевика нацбатальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Павлюся в городе Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

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