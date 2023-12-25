Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мантуров: производство вооружений для ВС РФ по ряду позиций увеличилось в 10 раз

Мантуров: производство вооружений для ВС РФ по ряду позиций увеличилось в 10 раз

Россия увеличила объемы производства и поставок ряда позиций вооружений для нашей армии в 10-12 раз в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, не указывая на конкретные значения и наименования.

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