Мантуров: производство вооружений для ВС РФ по ряду позиций увеличилось в 10 раз

Россия увеличила объемы производства и поставок ряда позиций вооружений для нашей армии в 10-12 раз в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, не указывая на конкретные значения и наименования.