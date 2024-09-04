Зеленский объяснил отставки в правительстве Украины

Владимир Зеленский объяснил, с чем связан поток заявлений на отставку в правительстве Украины. По его словам, стране предстоит пережить крайне важную осень, из-за чего необходимо усилить некоторые направления в правительстве.
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