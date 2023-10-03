Бывшего гражданина Украины с Камчатки лишили русского паспорта за экстремизм

Экс-гражданин Украины и житель Камчатки лишился гражданства России за экстремизм.РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает, что почти три года с июня 2020 по февраль 2022 года он многократно призывал к насильственным действиям в отношении русских граждан.