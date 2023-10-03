Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Давно ее гнать надо! Это дети Гайдара и МВФ. Академик Глазьев исправит это дело!"Магия" ЦБ больше...
  • Jamal Jhajiev
    Все получат с полна !!!Экс-власти Караба...
  • Lora Некрасова
    Слава Фицо бежит впереди него. Он ещё не стал премьером, а украм уже стало плохо. Тикайте це-европейцы, до дому до ха...Украинцы начали м...

Бывшего гражданина Украины с Камчатки лишили русского паспорта за экстремизм

Бывшего гражданина Украины с Камчатки лишили русского паспорта за экстремизм

Экс-гражданин Украины и житель Камчатки лишился гражданства России за экстремизм.РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает, что почти три года с июня 2020 по февраль 2022 года он многократно призывал к насильственным действиям в отношении русских граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх