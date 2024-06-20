Сегодня 26K прочитали Мир оказался в ситуации очень глубокого и системного кризиса. При этом, западная элита не имеет ни малейшего представления о том, каким образом можно из него выйти.
Путин нарушил табу и озвучил то, что должно было остаться тайной, считает Хазин
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(озвучивает правду, которая должна была остаться тайной — о том, что США не справились со взятыми на себя обязанностями «глобального контролёра» и довели обстановку на планете до близкого к катастрофическому состоянию) это разве тайна это всего лишь сокрытие истинных замыслов глобалистов США. Их задача в том чтобы с помощью устроенного ими управляемого хаоса показать, что с этой напастью может справится неоглобалистское мировое правительство и навязать миру создание его исключительно из представителей элиты США. Источник для получения подробной информации. Слушания в Подкомитете Комитета по международным отношениям Сената США. 81-го Конгресса, 2-я сессия по резолюциям, касающимся устава Организации Объединенных Наций, Атлантического союза, Всемирной федерации и т.д. Февраль. 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17, и 20 декабря 1950 г. Напечатано для использования Комитетом по международным отношениям. ТИПОГРАФИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА США, ВАШИНГТОН, 1950: 64429 СТР. 494-508. 🤣😂
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16 час.
Владимир Нелюбин
И что ВВП сказал не то????....Просто поставил мир в известность, что доллар это "лохотрон" с минусовой перспективой...и надо срочно принимать меры дабы можно было спокойно и хорошо жить..А..... правда он у Хазина забыл спросить..можно было ему это говорить или нет...
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15 час.
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