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Канцлер ФРГ Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Канцлер ФРГ Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Олаф Шольц на полном серьёзе заявил, что на уровне советников по безопасности ведутся обсуждения по вопросу мира на УкраинеГазета Märkische Allgemeine Zeitung опубликовала интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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