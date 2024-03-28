Канцлер ФРГ Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Олаф Шольц на полном серьёзе заявил, что на уровне советников по безопасности ведутся обсуждения по вопросу мира на УкраинеГазета Märkische Allgemeine Zeitung опубликовала интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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