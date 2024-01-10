Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Отец Дмитрий Трибушный: «Господь ведёт тех, кого любит, тернистым путем»

Отец Дмитрий Трибушный: «Господь ведёт тех, кого любит, тернистым путем»

Отец Дмитрий Трибушный, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы.   — Как менялась жизнь в Донецке с начала военного конфликта в 2014 и по сегодняшний день?   — В 2014 году дончане жили надеждой, после — терпением, а когда усилились обстрелы, исчезла вода, закрылись школы и детсады — одним Богом.

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