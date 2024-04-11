Банки кратно увеличивают выплаты кэшбэка. Обзор Банки.ру

Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
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