Политика как он...
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Блогер Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях

Блогер Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в выпускаемых им в сети публикациях.

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