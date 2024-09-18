Блогер Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в выпускаемых им в сети публикациях.
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