Медвежий угол

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Инструкция для рЭволюционера, а так же для борьбы с ним

Инструкция для рЭволюционера, а так же для борьбы с ним

Сергей Лукьяненко Совершенно не понимаю, почему революционеры без огонька и выдумки готовятся к задержанию, а власти не проявляют фантазии в допросах.

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