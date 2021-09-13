Артисты театра имени В.Ф. Комиссаржевской отметили день рождения театра и День города

День города в этом году совпал с днем рождения уссурийского театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской. Поэтому к участию в городской праздничной программе артисты подошли тщательно и с душой: хотелось сделать особенный подарок городу, сообщили ИА UssurMedia в театре.
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