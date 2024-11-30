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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим надеется на победу «МЮ» в матче с «Эвертоном»: «Ожидаю увидеть изменения в игре. Нам нужно провести ротацию и владеть мячом»

Игра 13-го тура АПЛ пройдет в воскресенье. «Я надеюсь на победу. Матч будет другим: будет много борьбы, длинных передач, подборов.

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