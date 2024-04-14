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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья Советов» разыграют футболку с матча против «Рубина» в своем блоге на Трибуне

В блоге на Трибуне команда рассказала о 9 кастомизациях формы «Крыльев Советов». Среди них – футболки с портретом Юрия Гагарина, футболки к Международному Дню слепых, с благодарностью врачам и другие.

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