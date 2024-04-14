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Леопардовый принт снова в тренде: актуальные приемы его стилизации

Леопардовый принт снова в тренде: актуальные приемы его стилизации

Тренд текущего сезона на леопардовый принт поначалу выглядел очень сомнительно. На подиумах можно было наблюдать образы, выполненные в стиле "Я — подруга мафиози", где обилие леопарда сочеталось с дорогими украшениями, туфлями на шпильке, короткими юбками, мехами и кожей.

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