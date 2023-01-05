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Триллер от «Барсы», Ивич возглавил «Краснодар», 9 шайб СКА, рекорд Клэбо, победы «Интера» и «Юве», гол Миранчука, Роналду пока не сыграет за «Аль-Наср» и другие новости

Триллер от «Барсы», Ивич возглавил «Краснодар», 9 шайб СКА, рекорд Клэбо, победы «Интера» и «Юве», гол Миранчука, Роналду пока не сыграет за «Аль-Наср» и другие новости

1. «Барселона» неожиданно выдала триллер в Кубке Испании, одолев «Интерсити» из 3-й лиги (4:3) в дополнительное время.

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