Бастрыкин требует объяснить, почему из СИЗО освободили мигранта в Челябинске

SI

Sergey Ivanov

Что значит «не принимал участия»? Они шли толпой. Они всегда нападают толпой на одного. Каждый из них знал, что идет убивать. Ну и какая разница, у кого конкретно был в руках нож? Они все- убийцы. И все заслуживают только одного- смертной казни.