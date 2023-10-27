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Бастрыкин требует объяснить, почему из СИЗО освободили мигранта в Челябинске

Бастрыкин требует объяснить, почему из СИЗО освободили мигранта в Челябинске

Вышедший на свободу — фигурант уголовного дела об убийстве школьника.Глава СК России запросил доклад по делу об убийстве школьника возле ТРК "Космос" в Челябинске.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Что значит «не принимал участия»? Они шли толпой. Они всегда нападают толпой на одного. Каждый из них знал, что идет убивать. Ну и какая разница, у кого конкретно был в руках нож? Они все- убийцы. И все заслуживают только одного- смертной казни.
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2 д.
ГМ
Георгий Михалев
Как будто не знает, бабла отсыпали, вот и отпустили.
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2 д.
ВЧ
Владимир Черноморский
Просто в шоке выходишь в город и везде вот эти бородачи до чего довели страну я не знаю что стало со страной до чего страну довёл президент
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2 д.

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