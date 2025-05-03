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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Рекордные покупатели валюты в России: 190 млрд рублей в мае

Рекордные покупатели валюты в России: 190 млрд рублей в мае

В мае 2025 года частные лица в России купят валюты на 190 миллиардов рублей, побив рекорд 2023 года. Такой прогноз дал управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин в интервью РИА Новости.

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