Рекордные покупатели валюты в России: 190 млрд рублей в мае

В мае 2025 года частные лица в России купят валюты на 190 миллиардов рублей, побив рекорд 2023 года. Такой прогноз дал управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин в интервью РИА Новости.
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