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Грузовой корабль «Прогресс МС-35» заправили перед стартом к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» заправили перед стартом к МКС

Вскоре его состыкуют с переходным отсеком Пресс-служба РКК «Энергия» сообщила, что на техническом комплексе космодрома Байконур продолжается плановая подготовка корабля «Прогресс МС-35» к пуску к Международной космической станции (МКС).

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