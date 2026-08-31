Грузовой корабль «Прогресс МС-35» заправили перед стартом к МКС

Вскоре его состыкуют с переходным отсеком Пресс-служба РКК «Энергия» сообщила, что на техническом комплексе космодрома Байконур продолжается плановая подготовка корабля «Прогресс МС-35» к пуску к Международной космической станции (МКС).
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