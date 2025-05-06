Пока вы спали: победа США в двух мировых войнах и пожелания Шольца Мерцу

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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людмила михайлик
Не воевать,а присваивать победу, Америка вся в этом,террористическая страна мира
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12 час.
Светлана Петрова
Ну смотря что считать победами, смерть Каддафи, вообще, позорное пятно для Америки, включая вторжение в Сирию нефть качать и др., убийство индейцев тоже за гранью, помощь в войне еще не победа, участие в войне в конце войны тоже нельзя назвать победой и чьей, вопрос, переговоры на чью сторону встать шли в течение всей войны
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11 час.
VV
Vladimir Vlasov
С точки зрения торгаша Трампа Америка конечно победила. Она единственная из всех воюющих стран получила от войны сотни миллиардов долларов чистой прибыли.
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6 час.
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