Пока вы спали: победа США в двух мировых войнах и пожелания Шольца Мерцу

Светлана Петрова

Ну смотря что считать победами, смерть Каддафи, вообще, позорное пятно для Америки, включая вторжение в Сирию нефть качать и др., убийство индейцев тоже за гранью, помощь в войне еще не победа, участие в войне в конце войны тоже нельзя назвать победой и чьей, вопрос, переговоры на чью сторону встать шли в течение всей войны