Каждый четвертый казанец стыдится говорить о потребкредитах, но не об ипотеке

Каждый четвертый житель Казани (24%) открыто рассказывает об ипотеке, но предпочитает не говорить о других кредитах, а каждый третий (32%) не обсуждает с окружающими ни ипотеку, ни потребительские кредиты, следует из исследования девелопера Level Group, проведенного на данных Объединенного кредитного бюро.