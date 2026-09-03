Каждый четвертый казанец стыдится говорить о потребкредитах, но не об ипотеке

Каждый четвертый житель Казани (24%) открыто рассказывает об ипотеке, но предпочитает не говорить о других кредитах, а каждый третий (32%) не обсуждает с окружающими ни ипотеку, ни потребительские кредиты, следует из исследования девелопера Level Group, проведенного на данных Объединенного кредитного бюро.
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