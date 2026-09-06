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«Независимые» на западных грантах: как устроена экономика СМИ-иноагентов

«Независимые» на западных грантах: как устроена экономика СМИ-иноагентов

Издание «RT на русском» опубликовало масштабное расследование о финансировании пяти крупнейших русскоязычных СМИ, признанных в России иностранными агентами, — «Вёрстки»*, The Insider*, «Новой газеты Европа» *, «Медузы» * и «Дождя» *.

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