Tagesspiegel: утечка данных сената Берлина произошла из-за фишингового письма

Источником крупнейшей утечки данных в сенате Берлина могло стать фишинговое письмо от хакерской группировки Rhysida, пришедшее на электронную почту сотрудника транспортного управления.
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